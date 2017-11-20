Киев направил ноту протеста России из-за поездки Путина в Крым

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым 18 ноября 2017 года, говорится в официальном заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

"Украинская сторона считает упомянутый "визит", как другие поездки российских чиновников, к временно оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права",- говорится в заявлении.

МИД Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев считает Крым и Севастополь неотъемлемой частью Украины "в ее международно признанных границах".

"Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста",- добавили в МИД Украины.

Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".