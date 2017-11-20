Президент Ливана отверг обвинения ЛАГ в причастности страны к терактам

КАИР, 20 ноя — РИА Новости. Ливан не может согласиться с утверждением о том, что правительство страны является партнером в террористических актах, заявил ливанский президент Мишель Аун.

В воскресенье в Каире прошла экстренная встреча совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД. В ходе переговоров обсуждалось вмешательство Ирана в дела стран региона. В итоговом заявлении министры назвали ливанское движение "Хезболлах" террористической организацией, отметив, что оно — "партнер ливанского правительства".

"Ливан не может согласиться с утверждением, что ливанское правительство является партнером в террористических актах. Позиция, занятая накануне представителем Ливана в Лиге арабских государств, выражает национальную волю", — заявил Аун на встрече с генсеком ЛАГ в Бейруте, сообщает пресс-служба президента Ливана в Twitter.