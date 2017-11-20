Иран готов сотрудничать с ООН по Афганистану, заявили в МИД страны

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Иран готов сотрудничать с Организацией Объединенных Наций (ООН) по решению проблемных вопросов в Афганистане, говорится в сообщении иранского МИД.

Согласно публикации, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник встретился со спецпредставителем генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, обсудив с ним вопросы, связанные с Афганистаном.

"Зариф заявил о готовности Ирана близко сотрудничать с ООН и другими представительствами этой организации во всех ожидаемых сферах по Афганистану", — говорится в сообщении. Зариф также отметил, что Иран хочет видеть Афганистан стабильным.

Тегеран поддерживает шаги правительства Афганистана и ООН по вопросам, связанным с восстановлением мира и стабильности в этой стране, говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане осложняется деятельностью радикальной группировки "Талибан*", овладевшей значительной территорией в сельских районах страны и ранее развернувшей наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России