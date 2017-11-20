Заживо погребенные. История в Facebook вызвала панику у владельцев хомяков

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. История британки Лизы Гудман в Facebook вызвала панику у тысяч владельцев хомяков, которые узнали, что могли случайно похоронить своих питомцев заживо, пишет газета The Mirror.

Некоторое время назад женщина обнаружила, что хомяк ее дочери не подает признаков жизни. Лиза испугалась, что животное погибло, однако выяснилось, что грызун впал в зимнюю спячку.

В это время хомяки находятся в состоянии оцепенения, и неопытный хозяин может принять его за смерть. Лиза специально написала об этом случае, чтобы предупредить других людей, однако она не ожидала, что ее пост станет настолько популярным. За пять дней его прокомментировали более 90 тысяч человек.

Бывшие и настоящие владельцы грызунов стали делиться опасениями, что похоронили своих любимцев когда те были еще живы.

"Боже, а если Брауни не умер"?, "Господи, а вдруг мы похоронили Аманду живьем?", "Может, Шрек тоже впал в спячку?" — писали пользователи.

"В прошлом году мы завели маленького хомяка, он прожил у нас всего несколько месяцев, но однажды утром мы обнаружили его мертвым. Содрогаюсь от одной мысли, что мы могли похоронить его заживо" — написала Джоди Луиза Дженнингс.

"С нашим хомяком был похожий случай… Расстроенные дети попрощались с ним перед школой. Я вернулась домой, пошла во двор вырыть ямку и вернулась за "покойным". Представьте, как я ужаснулась, когда увидела, что он встал и побежал на кухню. Дети так переживали, что я решила позвонить им в школу, чтобы сообщить, что Гарольд жив", — поделилась опытом Жанетт Маршалл.

"Со мной произошла такая же история. Мы отнесли нашего мертвого хомячка в сарай, потому что не знали, как рассказать об этом детям. Спустя два дня пошли его хоронить и обнаружили, что он бегает", — сообщила Джули Тейт.

Позже Лиза Гудман дополнила свой пост сообщением о том, что она не хотела вызвать панику. "Я уверена, что никто из вас не хоронил своих хомяков живьем", — написала она. Женщина также опубликовала видео с проснувшимся питомцем.