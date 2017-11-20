В Зимбабве члены правящей партии заявили о неизбежности импичмента Мугабе

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президенту Зимбабве Роберту Мугабе вынесут импичмент, если он не уйдет в отставку в понедельник или вторник, заявил РИА Новости представитель правящей партии ZANU PF в Европе Ник Мангвана (Nick Mangwana).

"Его подвергнут импичменту. Если только он не уйдет в отставку до завтра, его определенно подвергнут импичменту", — сказал Мангвана.

Срок ультиматума, предъявленного президенту Зимбабве Роберту Мугабе правящей партией ZANU PF, истек в полдень понедельника.

Накануне в ходе специального заседания центрального комитета партии президента Зимбабве лишили руководящих постов в партии, а также потребовали до полудня понедельника уйти в отставку, иначе будет инициирован процесс импичмента.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.