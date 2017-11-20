Хантсман назвал нормальной практикой контакты дипломатов с оппозицией

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман назвал контакты дипломатов с оппозиционными силами страны нормальной практикой.

"Это нормальный ход дипломатической работы. Когда я был послом в Сингапуре, в Китае, губернатором штата Юта, я всегда старался встречаться с людьми, придерживающимися разных мнений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", взятом во время визита дипломата в Екатеринбург.

В понедельник Хантсман встретился в Екатеринбурге с мэром города Евгением Ройзманом и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Это первый визит Хантсмана в регионы России после назначения послом.