ВВС НАТО трижды за неделю сопроводили самолеты ВКС России, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 20 ноя — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, за неделею трижды поднимались в международное пространство над Балтикой с целью сопровождения российских самолетов, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

"С 13 по 19 ноября, истребители ВВС НАТО, которые выполняют миссию воздушной полиции в странах Балтии три раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения самолетов РФ", — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Минобороны, 17 ноября истребители ВВС НАТО сопроводили один самолет Ил-76 и два сопровождающих его самолета Су-27, которые совершали полет из материковой части РФ в Калининградскую область. "Ил-76 летел с предоставленным заранее планом полета, с включенными радиолокационными автоответчиками, связь с региональным центром управления поддерживалась. Самолеты Су-27 летели без плана полета, с отключенными автоответчики и связь с центром управления полетами не поддерживалась", — отмечает оборонное ведомство.

Как добавляет министерство, 18 ноября опознали и сопроводили самолет Ил-76 и два сопровождающих его Су-27, которые совершали полет из Калининградской области в основную часть России. В этот же день ВВС НАТО сопроводили самолет Ан-26, совершавший полет из материковой части РФ в Калининградскую область.

"Ан-26 поддерживал связь с региональным центром управления полетами, летел согласно предоставленному плану полета, однако радиолокационные автоответчики были отключены", — отмечает Минобороны.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.