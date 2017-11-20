Лидер оппозиции в Зимбабве призвал к диалогу для решения кризиса в стране

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) Морган Цвангираи призвал начать инклюзивный политический процесс после вмешательства военных в ситуацию в стране.

"Если военными двигал патриотический долг восстановить нормальную ситуацию в стране, то нужно, чтобы все заинтересованные стороны незамедлительно встретились и разработали план дальнейших шагов", — говорится в заявлении политика, размещенном в аккаунте партии в Facebook. Оппозиционер подчеркнул, что его партия и ее партнеры по альянсу также призывают "к тому, чтобы международное сообщество наблюдало за процессом предстоящих выборов, начиная с проведения регистрации избирателей, кончая самими выборами".

По его словам, заявление президента страны Роберта Мугабе, которое он сделал накануне, абсолютно не оправдало ожидания народа. "Из-за этого люди подавлены, исчезает надежда на движение страны вперед", — отметил он.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.

Накануне в ходе специального заседания центрального комитета ZANU PF президента Зимбабве лишили руководящих постов в партии, а также потребовали до полудня понедельника уйти в отставку, иначе будет инициирован процесс импичмента. Срок ультиматума, предъявленного президенту Мугабе правящей партией, истек в полдень понедельника.

В свою очередь Мугабе, выступая вечером в воскресенье с обращением к нации, не заявил о своей отставке, а также сообщил, что будет руководить съездом ZANU PF в декабре.