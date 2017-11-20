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Не устал, но ухожу. Как президента Зимбабве предали бывшие соратники

16:3620.11.2017
(обновлено: 18:01 20.11.2017)
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiПрезидент Зимбабве Роберт МугабеПрезидент Зимбабве Роберт Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Филипп Прокудин. Президента Зимбабве Роберта Мугабе, правящего страной с 1980 года, пытаются отправить в отставку те, кого он долгое время считал опорой своего режима, — военные и правящая партия ЗАНУ ПФ. Недовольны нынешним главой государства не только представители оппозиции и этнических меньшинств, подвергшиеся репрессиям, но и его верные. Как политика Мугабе привела к тому, что его заставляют расстаться с властью вчерашние товарищи, разбиралось РИА Новости.

Предают только свои

Двадцатого ноября СМИ со ссылкой на источник, причастный к переговорам, сообщили, что Мугабе все-таки готовит текст заявления об отречении от поста. Хотя днем ранее зимбабвийский президент во время обращения к нации такими планами не делился. Более того, Мугабе заявил, что будет руководить назначенным на декабрь конгрессом правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ЗАНУ ПФ). Притом что 18 ноября центральный комитет партии лишил президента должности первого секретаря ЗАНУ ПФ и призвал его до полудня понедельника подать в отставку с поста главы государства. В противном случае однопартийцы Мугабе обещали объявить ему импичмент. В отставку со всех постов отправили и супругу зимбабвийского лидера Грейс Мугабе, которая играла не последнюю роль в политической жизни африканской страны.

© РИА Новости / Арсен СулеймановЗаседание центрального комитета правящей партии ЗАНУ ПФ
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
Заседание центрального комитета правящей партии ЗАНУ ПФ

Очевидно, что длительный "путь успеха" Роберта Мугабе подошел к концу — независимо от результатов нынешней схватки за власть. Он не только исчерпал финансовые и экономические ресурсы страны, но и потратил самый главный запас — терпение своих соратников. Что будет с Зимбабве после ухода Мугабе, сложно спрогнозировать до того, как претензии на власть предъявит какая-то политическая сила. Схватка идет между соратниками президента и внутри правящей партии, возникшей из организации боевиков-националистов. В этом моменте у тех, кто пытается оспорить власть Мугабе, нет с ним идеологических разногласий. Хотя, как показал опыт СССР и Китая, новую политику и оттепель в жизнь успешно проводят и самые фанатичные сторонники бывшего вождя.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе. Архивное фото.
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Конец эпохи. Кто такой Роберт Мугабе и почему в Зимбабве начался кризис
Физическое долголетие Мугабе не лучшим образом сказалось на его политической карьере. В свое время президент Зимбабве вел политику, ориентируясь на заветы председателя КНР Мао Цзэдуна. Китай в 1970-е поддерживал ЗАНУ ПФ. В отличие от Мао, который также отметился рядом спорных и не самых эффективных решений, Мугабе дожил до такого преклонного возраста, что ближайшие сподвижники и члены партии устали ждать момента, когда легенда и вождь наконец покинет сцену и уступит место вчерашним товарищам. Учитывая местные традиции, надо отметить, что выталкивают старожила весьма корректно и без крови. Вероятно, политические нравы в стране все-таки смягчились.

В истории с попыткой отправить в отставку зимбабвийского президента примечательно то, что лишить его полномочий пытаются военные, которые долгое время были основной и чуть ли не единственной опорой режима. В стране с разрушенной экономикой и растраченными финансами политическая жизнь упрощена до крайности, поскольку большая часть населения озабочена вопросами своего выживания. В этих условиях Мугабе прагматично опирался на штыки, тем более что он и раньше успешно использовал силу во внутриполитической борьбе.

© РИА Новости / Арсен СулеймановУчастники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017

По прозвищу Крокодил

Попытки "выдавить" Мугабе в отставку предпринимались с середины прошлой недели. Так, 15 ноября военные заняли президентский дворец в столице Хараре и объявили, что хотят бороться с некими преступниками в окружении главы государства. Самому Мугабе такая забота о его безопасности не понравилась: по информации СМИ, он даже объявил голодовку. Тем временем ЗАНУ ПФ выдвинула кандидатом на пост президента Эммерсона Мнангагва — ближайшего соратника Мугабе. Мнангагва был боевиком ЗАНУ ПФ в то время, когда организация боролась против властей Южной Родезии (так раньше называлось Зимбабве), затем возглавлял силовой блок партии, занимал ряд высоких постов, в том числе министра обороны и госбезопасности.

Жена президента Зимбабве Грейс Мугабе. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Жену президента Зимбабве отстранили от всех должностей в правящей партии

Мнангагва руководил расправами над политическими противниками Мугабе в 1980-х годах, с 2000 по 2010 год курировал избирательные кампании Мугабе, который переизбирался на пост президента. В 2014-м Мнангагва (в стране ему дали красноречивое прозвище Крокодил) официально стал вторым лицом в государстве — вице-президентом. При этом он сместил с данной должности жену еще одного верного соратникам Мугабе — бывшего командующего Соломона Муджуру — Джойс Муджуру. С поста вице-президента Мнангагву в начале ноября и уволил Мугабе. В ответ вчерашний соратник заявил, что партия более не может быть собственностью Мугабе и его жены.

Мнангагва долгое время считался чуть ли не официально утвержденным преемником действующего президента. Его внезапная отставка была вызвана тем, что между ним и супругой Мугабе Грейс шла долгая борьба. Грейс решила сначала стать вице-президентом, а потом и заменить мужа на посту. Но когда жена 93-летнего Мугабе фактически отправила второе лицо в государстве в отставку, военные поняли, что чистки этим не ограничатся. Вооруженные силы встали на защиту конституционного строя, как заявили генералы. После череды политических разборок в Зимбабве, хотя это и звучит иронично, стороны пытаются действовать в соответствии с духом и буквой закона.

© REUTERS / Philimon BulawayoПротестующий держит плакат в поддержку Эммерсона Мнангагвы в Хараре, Зимбабве, 18 ноября 2017
© REUTERS / Philimon Bulawayo
Протестующий держит плакат в поддержку Эммерсона Мнангагвы в Хараре, Зимбабве, 18 ноября 2017

Классовые враги

В 1980-х у Мугабе был опасный соперник — Джошуа Нкомо, который возглавлял влиятельную националистическую организацию и партию ЗАПУ. После того как партии ЗАНУ ПФ и ЗАПУ одержали победу в войне против правительства Южной Родезии и "оформили" независимость страны от Великобритании, между товарищами вспыхнул конфликт. Положение осложнялось еще и тем, что ЗАНУ ПФ и ЗАПУ поддерживали разные этнические группы: за Мугабе были шона, за Нкомо — матабелы (ндебеле). Политический кризис привел к вооруженным столкновениям и фактической этнической чистке: подготовленная специалистами из КНДР пятая парашютная бригада подавила сопротивление матабелов, убив несколько десятков мирных жителей. Нкомо бежал из страны, затем вернулся, согласившись на условия победителя, — и ЗАПУ вошла в состав ЗАНУ ПФ.

© AP PhotoПравительственные войска на дороге к западу от Булавайо во время конфликта между ЗАНУ ПФ и ЗАПУ. 13 февраля 1981
© AP Photo
Правительственные войска на дороге к западу от Булавайо во время конфликта между ЗАНУ ПФ и ЗАПУ. 13 февраля 1981

Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
"Бай-бай, Мугабе": участники марша в Зимбабве ждут отставки президента
После расправы над ближайшими союзниками Мугабе принялся за "классовых" (или даже "расовых") врагов — белых фермеров. Правление бывших боевиков не улучшило положение в экономике, поэтому правительство Зимбабве решилось на проверенный временем шаг — передел собственности. В процесс включились многочисленные ветераны войны за независимость. Как всегда их оказалось больше боевиков, которые действительно воевали против Вооруженных сил Южной Родезии. В 2000-х "аграрную реформу" поддержала правящая партия, а результатами стали бегство белых фермеров из страны и санкции Евросоюза против Зимбабве. В феврале 2017-го ЕС в очередной раз продлил санкции против Хараре, а также Мугабе и его жены.

Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017
© AP Photo
"Удивительная страна": россиянка рассказала о жизни во время путча в Хараре
Такая экономическая политика принесла ожидаемые плоды — и народное хозяйство, и финансы страны пришли в расстройство. Галопирующая гиперинфляция в Зимбабве, по итогам которой 175 квадриллионов зимбабвийских долларов меняли на пять американских, стала мемом. В 2009 году, когда доллар Зимбабве прекратил свое существование по решению Резервного банка страны, количество безработных составляло 94 процента. В 2003 году этот показатель был около 70 процентов.

Всемирный банк в своем отчете в 2016 году отмечал, что часть предприятий в Зимбабве работает в экстремальных условиях: им угрожают грабежами и поджогами. Бизнес вынужден тратить значительные средства на физическую безопасность фирм. Есть ли у страны перспективы выбраться из экономической пропасти, станет понятно по первым шагам тех, кто придет на смену Мугабе.

Если все пойдет так, как положено по конституции, опальный Мнангагва может стать самым реальным кандидатом на пост президента Зимбабве.

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