В Саудовской Аравии мужчина получил 20 лет за поддержку терроризма

ДУБАЙ, 20 ноя — РИА Новости. В Саудовской Аравии мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы за поддержку запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* и планирование убийств представителей служб безопасности, сообщает издание Gulf News. © Fotolia / Swisshippo Саудовская Аравия внесла одиннадцать граждан Йемена в список террористов

Сообщается, что осужденный искал в стране оружие, а в его телефоне были обнаружены доказательства поддержки терроризма.

После отбытия наказания он еще 20 лет не сможет выезжать из страны.

*Запрещенная в России террористическая организация