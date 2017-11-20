В Саудовской Аравии мужчина получил 20 лет за поддержку терроризма

ДУБАЙ, 20 ноя — РИА Новости. В Саудовской Аравии мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы за поддержку запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство"* и планирование убийств представителей служб безопасности, сообщает издание Gulf News.
Сообщается, что осужденный искал в стране оружие, а в его телефоне были обнаружены доказательства поддержки терроризма.
После отбытия наказания он еще 20 лет не сможет выезжать из страны.
*Запрещенная в России террористическая организация