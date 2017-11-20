В Кремле назвали внутренним делом формирование коалиции в правительстве ФРГ

Ангела Меркель во время переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине

Ангела Меркель во время переговоров о формировании коалиционного правительства в Берлине

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Кремле наблюдают за процессом формирования парламентской коалиции в Германии, президент РФ Владимир Путин выступает за сохранение взаимовыгодных отношений с этой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Безусловно, мы наблюдаем за тем, как происходит процесс формирования коалиции в Германии. Мы желаем скорейшего и успешного завершения этого процесса. Президент Путин традиционно выступает за сохранение и дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между Германией и Россией, потому что связаны с этим экономические интересы", — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что формирование парламентской коалиции в Германии — исключительно внутреннее дело страны.