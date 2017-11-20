Турция считает дело Зарраба в США политическим заговором против Анкары

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в США в отношении турецкого бизнесмена Резы Зарраба является политическим заговором против Анкары, к которому причастны сторонники оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
Зарраб, родившийся в Иране, был арестован в Майами (штат Флорида) в марте прошлого года. Американские власти инкриминируют ему попытку в составе группы сообщников осуществить транзакции на сотни миллионов долларов в пользу правительства Ирана и иранских компаний для того, чтобы те могли избежать санкций США. Зарраб обвинения в свой адрес отверг.
Он добавил, что эти действия направлены на то, чтобы испортить экономические и другие отношения Турции с разными странами.
Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота в июле прошлого года. Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.