Турция считает дело Зарраба в США политическим заговором против Анкары

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в США в отношении турецкого бизнесмена Резы Зарраба является политическим заговором против Анкары, к которому причастны сторонники оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Зарраб, родившийся в Иране, был арестован в Майами (штат Флорида) в марте прошлого года. Американские власти инкриминируют ему попытку в составе группы сообщников осуществить транзакции на сотни миллионов долларов в пользу правительства Ирана и иранских компаний для того, чтобы те могли избежать санкций США. Зарраб обвинения в свой адрес отверг.

"Это политический заговор по отношению к Турции, политическое дело. Руками FETO (организации Гюлена) они не смогли сделать это в Турции, сейчас пытаются провести противозаконные действия в поле юстиции США. Не имея документов на руках, они ведут дело, будто у них эти документы есть. Они пытаются оклеветать Турцию, все их доказательства не имеют отношения к юстиции", — сказал Боздаг журналистам.

Он добавил, что эти действия направлены на то, чтобы испортить экономические и другие отношения Турции с разными странами.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота в июле прошлого года. Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.