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ГПУ может прекратить расследование преступлений на Майдане

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (337)
14:3120.11.2017
04202
© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фотоЗдание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что из-за потери прокуратурой следственных функций есть угроза остановки расследования с 21 ноября дел по преступлениям на Майдане и о коррупции чиновников времен Януковича.

Местные жители во время праздничного мероприятия, посвященного Дню флага Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Следственный функции генпрокуратура утратила следственные функции с 20 ноября из-за создания на Украине Государственного бюро расследований. Формально такое бюро на Украине создано, однако по факту его не существует, руководителя на конкурсе выбрали только на минувшей неделе, его еще должны утвердить власти. Генпрокуратура ранее предупреждала, что некому будет расследовать тысячи уголовных дел.

"Существенные проблемы в расследовании регулярно создаёт и парламент в части уголовного процесса. Сегодня существует угроза остановки расследования с 21 ноября 2017 года дел по Майдану и по коррупции экс-чиновников из-за потери прокуратурой следственных функций. Думаю, это делается умышленно", — сказал Горбатюк в опубликованном в понедельник интервью украинскому еженедельнику "Фокус".

Он сообщил, что по делам о преступлениям на Майдане украинским судом вынесен всего один приговор.

Митинг у здания Верховной рады в Киеве. 7 ноября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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"Расследуются более 3 тысяч преступлений, совершённых во время Майдана. О подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решёткой, и тот — "титушка" (нанятый провокатор – ред.), не сотрудник правоохранительных органов", — сообщил Горбатюк.

По его словам, из 380 подозреваемых — 48 чиновников уровня руководителей милиции Киева, областей, а также главы обладминистраций, их замы, министры и президент. Горбатюк рассказал, что среди подозреваемых 201 правоохранитель, в том числе 22 следователя, 15 прокуроров и 14 судей.

Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя. Март 2014. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.

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Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.

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