Президент Южной Осетии передал музею подарки Путина

ЦХИНВАЛ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов передал Национальному музею республики подарки президента России Владимира Путина — осетинское кремневое ружье XVIII века, принадлежавшее казачьему полковнику Александру Тускаеву и шашку генерал-лейтенанта царской армии Сергея Хабалова XIX века.

Как сообщает Sputnik Южная Осетия , ружье Александра Тускаева, купленное у его потомков, Путин подарил президенту Леониду Тибилову во время его официального визита в Россию в 2015 году.

Шашку генерал-лейтенанта Сергея Хабалова российский лидер передал в дар Бибилову в ходе его недавнего официального визита в Москву.

Передавая экспонаты директору музея Мерабу Засееву, Бибилов подчеркнул, что они были подарены не конкретно ему, а Южной Осетии в целом, "поэтому будет правильным передать их в музей, чтобы любой желающий смог увидеть их и узнать об истории осетинских военнослужащих и их героических подвигах".

Засеев поблагодарил президента за ценные экспонаты и отметил, что они займут достойное место в музее.

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