Порошенко внес в Раду законопроект о реформе дипломатической службы

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады как неотложный законопроект о реформе дипломатической службы, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

"Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, основной задачей проекта закона является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Законопроект определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также регулирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии ее сотрудников.

По информации пресс-службы Порошенко, принятие этого проекта закона также будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании ее особенностей как составной части государственной службы.