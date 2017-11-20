В Днепре неизвестный устроил стрельбу

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Полиция ищет человека, который устроил стрельбу в Днепре (бывший Днепропетровск) и ранил четырех мужчин, сообщила в понедельник пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

"В городе Днепр полиция разыскивает злоумышленника, который ранил четырех мужчин… Установлено, что к группе лиц подъехал неизвестный и совершил несколько выстрелов. В результате мужчины получили пулевые ранения, с которыми были доставлены в больницу. Один из них – в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, с места происшествия полиция изъяла гильзы калибров 12 миллиметра, работают следователи, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство".