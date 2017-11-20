Лавров рассказал о прогрессе в карабахском урегулировании

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Многие направления, которые должны привести к результату по урегулированию карабахского конфликта, уже вырисовались, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конфликт не устраивает никого, нужно искать решения, тем более, что многие и многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовались", — сказал он после переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.