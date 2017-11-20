Немецкий политик назвал причину враждебности Запада по отношению к России

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Председатель Германо-российского форума, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек назвал причину враждебности Запада по отношению к России. Его слова приводит газета Sächsische Zeitung.

С точки зрения политика, проблема заключается в невежестве. "Когда дело касается России, имеет место нехватка компетентности", — пожаловался политик. По его словам, Запад совсем не знает Восток и не хочет ничего предпринимать для того, чтобы это изменить: в резюме у политиков указаны США и Великобритания, а знания о России не сулят карьерного роста.

"Все, что делает Россия, по определению считается неправильным", — также отметил он, добавив, что российско-германские отношения превратились в "кучу обломков". Политик призвал исправить это и взаимодействовать с Россией на равных, отметив при этом, что цели "превозносить" ее у него нет.

Платцек уже не первый раз критикует Запад за политику по отношению к России. В июне в 75-ю годовщину операции "Барбаросса", которую в Германии, по его словам, обходят молчанием, председатель Германо-российского форума заявил, что в исторической памяти немцев есть значительные пробелы, из-за которых ФРГ упускает возможность наладить отношения с Москвой.

Кроме того, Платцек призывал Запад урегулировать вопрос присоединения Крыма к России на международно-правовом уровне.