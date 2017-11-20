Суд в Ираке признал незаконным референдум о независимости Курдистана

КАИР, 20 ноя — РИА Новости. Федеральный суд Ирака в понедельник вынес постановление о неконституционности референдума об отделении Иракского Курдистана, сообщает информационное агентство страны.

Ранее верховный федеральный суд в Багдаде заявил, что конституция Ирака не содержит статей, указывающих на возможность отделения какой-либо части страны.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.