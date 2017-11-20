Лавров в Баку возложил венок к мемориалу Гейдара Алиева

БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал второй день своего визита в Баку с возложения венка из красных роз к памятнику президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Мемориал представляет собой постамент, на котором стоит фигура Гейдара Алиева, а за его спиной установлена стена с изображением географических контуров республики.

Российская делегация возложила венок и к захоронению супруги Гейдара Алиева Зарифы.

Затем Лавров в сопровождении замглавы МИД РФ Григория Карасина, посла России Владимира Дорохина и посла Азербайджана Полада Бюльбюль-оглы также возложили венок к Мемориалу павшим героям.