Атамбаев считает важным сохранить братские отношения с Россией

БИШКЕК, 20 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Киргизия должна сохранить братские отношения с Россией, заявил уходящий президент республики Алмазбек Атамбаев в понедельник во время пресс-конференции, посвященной итогам своего шестилетнего правления.

Он отметил, что у Киргизии складываются хорошие отношения почти со всеми странами ЕАЭС. "С Белоруссией у нас большие подвижки, и посол назначен, и личные отношения между главами государств (сложились). У нас хорошие отношения с Арменией. ЕАЭС уже принес положительные плоды. Это и большая помощь для наших трудовых мигрантов. Я не знаю, как дальше сложится судьба ЕАЭС, тем более нас от него отрезали, но Киргизстан не будет выходить из союза", — сказал Атамбаев.

Киргизский лидер отметил, что ситуация, при которой одно из государств фактически отрезано от работы союза действиями другого государства, была бы немыслимой в Европе. "Я не представляю, чтобы в ЕС могла быть такая ситуация, чтоб границу перекрыли и никто даже не пошевелился. Но это может ударить и уже бьет по судьбе ЕАЭС", — сказал он.

Президент Киргизии подчеркнул, что республика в любом случае должна дружить с РФ. "Мы должны сохранить братские отношения с Россией – это однозначно", — заявил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на расширенном заседании совета глав правительств СНГ в Ташкенте выразил надежду на то, что будут найдены возможности для разрешения вопроса, связанного с усилением контроля на киргизско-казахстанской границе и экономическим отношениям двух стран в целом.

На прошлой неделе Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривало предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".

Денонсация проходит на фоне ухудшения отношений между странами после того, как Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

По итогам переговоров премьеров Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане стороны договорились обеспечить приоритетный порядок для граждан и легковых автомобилей при пересечении киргизско-казахстанской границы. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений. На ее подписание было отведено 10 дней, однако документ отправили на доработку.

Десятого ноября Киргизия подняла вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана на уровне ВТО. Казахстанский премьер Бакытжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды. После этого избранный президент Сооронбай Жээнбеков, вступающий в должность 24 ноября, в интервью РИА Новости выразил уверенность, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены.