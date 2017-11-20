Анкара сочла ответственными за скандал на учениях НАТО сторонников Гюлена

АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Скандальный инцидент на учениях НАТО Trident Javelin 8-17 ноября в Норвегии, который стал причиной отзыва с них турецких военнослужащих, мог быть провокацией сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, к "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

"Официальная Анкара подчеркивала, что никоим образом не приемлет неуважения к основателю Турецкой Республики Ататюрку и ее нынешнему президенту Эрдогану. Турция будет отслеживать дальнейший ход событий, чтобы подобные инциденты не повторялись впредь. Очень похоже, что произошедшее — результат провокаций FETO, поэтому Турция ждет, что инцидент будет расследован должным образом и будут приняты все необходимые меры", — цитирует Челика агентство Anadolu

Он добавил, что гражданский сотрудник ВС Норвегии, ставший причиной скандала, должен понести наказание за содеянное.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота в июле прошлого года. Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.