СМИ: в США раскроют данные о делах, где подозреваемыми выступают иранцы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции США в течение месяца собирается раскрыть информацию о расследованиях, в которых подозреваемыми выступают иранцы, в том числе огласке может быть предано дело о взломе телевизионной сети HBO, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в прошлом месяце прокурорам в области национальной безопасности Минюста поступило распоряжение отобрать с целью публикации текущие расследования, в которых подозреваемыми выступают Иран или иранские граждане.

По словам источников газеты, такое распоряжение вызвало озабоченность в министерстве. По мнению ряда чиновников, руководство американского Минюста приняло решение опубликовать "иранские дела" в условиях стремления администрации президента Дональда Трампа убедить конгресс наложить санкции на Тегеран. Предание огласке некоторых уголовных дел может усилить давление на конгрессменов, считают источники. В министерстве также полагают, что публикация дел может навредить ходу расследований и усложнит поиск подозреваемых.

Как сообщает газета, в списке расследований, которые планируется предать огласке, находится и дело о взломе телесети HBO. Вместе с тем, газета не сообщает, связывают ли американские следователи взлом HBO с Ираном.

В августе сообщалось, что телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате которой, в том числе, был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода "Игры престолов" и личную переписку одного из руководителей. По заявлениям злоумышленников, всего в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO. Хакеры выложили в сеть список с номерами телефонов, домашними адресами и адресами электронной почты всех актеров сериала. Хакеры требовали от руководства кабельного телеканала свою полугодовую "зарплату" в биткоинах. Канал, в свою очередь, предложил хакерам выплату в размере 250 тысяч долларов в качестве "премии за обнаруженные уязвимости в программном обеспечении". О том, выплатил ли телеканал требуемую сумму хакерам, не известно.