Участники несостоявшегося референдума высказались за отставку мэра Кишинева

Житель Кишенева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

Житель Кишенева во время голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017

КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Большинство проголосовавших на несостоявшемся кишиневском референдуме высказались за отстранение Дорина Киртоакэ с поста мэра города, соответствующие данные обработки 96% протоколов публикует в ночь на понедельник избирательный совет Кишинева.

В воскресенье в Кишиневе прошел референдум по отставке Киртоакэ с поста мэра. По предварительной информации, проголосовали около 110 тысяч человек (17,5%). Чтобы референдум состоялся, требовалось участие трети от общего числа (628 тысяч) избирателей. Таким образом, предварительно референдум не состоялся, заявили РИА Новости в ЦИК Молдавии.

По данным избирательного совета Кишинева после обработки 96% протоколов, подавляющее большинство (87,98%) проголосовавших высказались за отставку Киртоакэ, еще 12,02% – против.

В течение 48 часов после закрытия избирательных участков городской избирательный совет должен проинформировать ЦИК о явке. После этого Центризирком, вынесет решение по референдуму.

Референдум по отставке 39-летнего Киртоакэ инициировала пропрезидентская Партия социалистов Молдавии.

Киртоакэ фигурирует в нескольких уголовных делах. Его задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева поместил его под домашний арест на 30 суток. Затем эта мера пресечения продлевалась несколько раз. Следователи считают, что его действия попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". В июле Киртоакэ предъявили еще одно обвинение — в пассивной коррупции. В сентябре против Киртоакэ возбудили новое дело о превышении служебных полномочий. По решению суда на время следствия он был отстранен от поста главы столичной администрации.

Примерно за неделю до референдума кишиневский суд освободил Киртоакэ из-под домашнего ареста под судебный контроль. Обвинения в свой адрес Киртоакэ не признает и выступает против проведения референдума по своей отставке.

На данный момент исполняющим обязанности мэра молдавской столицы назначена 45-летняя Сильвия Раду, которая баллотировалась в 2016 году на пост президента Молдавии как независимый кандидат, но не попала и в первую пятерку. До этого Раду долгое время была президентом энергокомпании Gas Natural Fenosa Moldova.