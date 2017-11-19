Сенатор Франкен не уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Сенатор США от Миннесоты Эл Франкен не собирается уходить в отставку из-за обвинений в домогательствах, сообщила местная газета Minneapolis Star-Tribune со ссылкой на представителя Франкена.

На вопрос, собирается ли сенатор в отставку, представитель ответил: "Нет". "Он проводит время с семьей в Вашингтоне до конца выходных Дня благодарения, он много размышляет", — сказал представитель сенатора.

Ранее журналистка Лиэнн Туиден обвинила Франкена, что тот в 2006 году, еще до избрания сенатором, насильно поцеловал ее, а затем сфотографировался, хватая спящую Туиден за грудь обеими руками. Последнее обвинение подтверждено обнародованной фотографией.

Франкен извинился, а Туиден заявила, что принимает его обвинения и не будет добиваться отставки политика.

Франкен до избрания сенатором был известен как шоумен и ведущий передачи "Субботний вечер в прямом эфире" на NBC. Он был впервые избран сенатором в 2008 году.

В последние месяцы целый ряд актеров, а затем и политиков оказались в США в центре внимания из-за обвинений в домогательствах.