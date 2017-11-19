Мугабе во время обращения к нации не объявил о своей отставке

ХАРАРЕ, 19 ноя — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе во время обращения к нации в эфире государственного телевидения не объявил о своей отставке.

Ранее центральный комитет правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) на специальном заседании отстранил Мугабе от должности первого секретаря ZANU PF, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента страны.

Западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Мугабе должен объявить о своей отставке во время выступления на телевидении.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.