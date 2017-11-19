Трампа возмутила неблагодарность отца освобожденного в Китае баскетболиста

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обрушился в Twitter на отца одного из трех американских баскетболистов, освобожденных в КНР по протекции президента США — по словам Трампа, за такую неблагодарность молодых людей стоило бы оставить в тюрьме в Китае.

Китайские власти ранее освободили арестованных за магазинную кражу баскетболистов Лианджело Болла, Коди Райли и Джейлена Хилла. Это произошло после того, как Трамп обсудил дело баскетболистов на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако отец Лианджело Болла, спортсмен и бизнесмен Лавар Болл, негативно отозвался о Трампе. "А он (Трамп) при чем тут? Не говорите мне. Все пытаются представить дело так, будто он мне помог!" — заявил Лавар Болл в интервью ESPN.

Это возмутило президента США. "Теперь, когда трое баскетболистов покинули Китай и спасены от многих лет в тюрьме, Лавар Болл, отец Лианджело, не желает признать то, что я сделал для его сына, и (говорит), будто воровство в магазине — это ерунда. Надо было оставить их в тюрьме!", — написал Трамп.

Ранее президент США уже заявлял в Twitter, что желает получить благодарность баскетболистов за освобождение. После этого баскетболисты поблагодарили президента. Всех троих отстранили от игр в команде Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США университетские баскетбольные команды отличаются очень высоким профессиональным уровнем, так что достижения и скандалы вокруг игроков университетских команд часто становятся общенациональными новостями.