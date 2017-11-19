Ночной дожор: голодная американка ограбила "Макдоналдс"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В США арестовали 27-летнюю американку, которая посреди ночи пролезла в окошко МакАвто и вынесла из кафе коробку с фастфудом, женскую сумку, значительную сумку денег и "Хеппи Мил". Об этом сообщает издание Global News. Видео происшествия опубликовано на YouTube.

Джессика Мари Кросс остановилась около МакАвто в округе Хауард, штат Мэриленд, примерно в час ночи. На видеозаписи видно, что, обнаружив окно кафе открытым, она попыталась через него налить себе напиток. Однако этого женщине оказалось мало, и она решила забраться внутрь заведения. Из кафе Кросс украла коробку с едой и игрушки из "Хеппи Мил" — их забрал ее спутник. После этого американка вынесла из МакАвто женскую сумку и, как было установлено следствием, значительную сумму денег.

Как рассказал полицейским работник "Макдоналдс", по приходе на работу он увидел, что дверь кафе не заперта, а касса взломана. Сотрудники правоохранительных органов установили, что пропало 1400 долларов.

Полиция сообщила, что Джессика Мари Кросс попыталась отключить систему видеонаблюдения и стереть свои отпечатки пальцев. В кафе она провела около 35 минут.