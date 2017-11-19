Лидеры четырех африканских стран обсудят ситуацию в Зимбабве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лидеры четырех стран, входящих в Сообщество развития юга Африки (САДК), обсудят во вторник на саммите в столице Анголы ситуацию в Зимбабве, где в воскресенье президента Роберта Мугабе отстранили от должности главы правящей партии.

"Как ожидается, на саммите будут обсуждаться события, которые разворачиваются в Зимбабве", — сообщает канцелярия президента ЮАР Джейкоба Зумы. Зума, как отмечается, намерен участвовать во встрече в качестве председателя союза. Помимо него, как сообщает портал Open Zambia, на саммите в Луанде будут присутствовать лидеры Анголы, Танзании и Замбии.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе с Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

В воскресенье Мугабе был отстранен от должности главы правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF).

Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.