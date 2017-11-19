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США могут выделить Украине $47 млн на оружие, пишут СМИ

15:1619.11.2017
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© Flickr / MarinesПротивотанкокая ракетная система Javelin. Архивное фотоПротивотанкокая ракетная система Javelin. Архивное фото
© Flickr / Marines

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США могут выделить Украине грант на 47 миллионов долларов для покупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin. Соостветствующую рекомендацию Совет национальной безопасности США планирует дать президенту Дональду Трампу. Об этом пишет ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin. Архивное фото
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby
Глава МИД Украины рассказал о передаче США "опыта борьбы с россиянами"

Этот шаг направлен на "сдерживание агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов", утверждает телеканал.
Когда американский лидер получит рекомендации по финансовой помощи Украине, не уточняется. Для того, чтобы предложение о выделении средств вступило в силу, нужно будет получить одобрение конгресса.

Совет национальной безопасности эту информацию не комментируют.

Оружие в обмен на опыт

На Украине отметили, что ждут от Вашингтона оружие. По словам министра иностранных дел страны Павла Климкина, такие поставки будут выгодны обеим сторонам.

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства обороны по ВДВ
Шаманов прокомментировал возможную поставку американских ракет Украине

"Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировки. Тем более это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе паззла, не только о "Джавелинах" (ракетный комплекс Javelin. — Прим. ред.), а обо всем", — приводит "Укринформ" слова министра.

Помимо противотанковых ракетных комплексов, Киев рассчитывает получить от США дроны, контрбатарейные системы и средства для кибервойны, пояснил Климкин.

По словам Климкина, на всех трех встречах с американским президентом, Дональд Трамп выражал солидарность с Киевом. "Украина стала незаменимым союзником не только США, где мы всегда имели поддержку обеих партий, но и всего трансатлантического мира", — утверждает глава украинской дипломатии.

Безответственное решение

Информацию о возможных поставках американского наступательного вооружения на Украину прокомментировали также в России. Так, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил РИА Новости, что последствия такого решения США будут крайне негативными.

Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США. Архивное фото
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
WSJ: США одобрили поставки летального оружия Украине

По его словам, поставки вооружения "взорвут" ситуацию на Украине.

Шаманов отметил, что "хотелки" Климкина резко дестабилизируют обстановку, которая сложилось в Донбассе и хоть как-то подконтрольна международным организациям и жителям.

"Те средства, которые он перечислил, все относятся к наступательным действиям, и, безусловно, это будет сказываться крайне отрицательно на всех сторонах процесса, и политических, и дипломатических, я уже не говорю о военных", — сказал депутат.

При этом Шаманов подчеркнул, что, если США пойдут на такие поставки, "это будет самый безответственный шаг".

Опыт "карательных операций"

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, в свою очередь, что поставки американского вооружения Киеву приведут к увеличению количества смертей в Донбассе, а США станут соучастниками преступлений.

Владимир Шаманов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Макаров
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Поставки Киеву оружия из США "взорвут" ситуацию на Украине, заявил Шаманов

Сенатор подчеркнул, что "Россия не ведет войны, а потому и ничего не может изменить в несуществующей войне против Украины".

В этом смысле, когда украинский глава МИД Павел Климкин "горделиво" заявляет о том, что, мол, в обмен на оружие Украина передаст Вашингтону "свой опыт борьбы с россиянами", он "продает кота в мешке": Киев не может передать то, чего у него нет в принципе, отметил политик.

По его словам, Украина может только поделиться опытом проведения "карательных операций".

Вопрос поставок вооружения Киеву

Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Танк M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"

После последней встречи Трампа и Порошенко 21 сентября украинский лидер заявил в интервью телеканалу Fox Buisness, что Вашингтон будет поставлять Киеву вооружения только оборонительного характера, о поставках летального оружия речи не идет.

"У нас были очень продуктивные переговоры. Украина сама производит очень эффективные противотанковые ракеты. Мы не получаем ничего ни от кого в мире, никакого летального оружия. Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил", — сказал Порошенко.

В ноябре о готовности США поставлять Украине Javelin писала газета Wall Street Journal, однако Белый дом опроверг эту информацию.

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