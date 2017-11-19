Глава МИД Ливана пропустит внеочередную встречу Лиги арабских государств

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ливана Гебран Бассил не приедет на внеочередную встречу Лиги арабских государств (ЛАГ), передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в ливанском МИД.

На прошлой неделе сообщалось, что Саудовская Аравия потребовала проведения экстренной встречи глав МИД стран-членов ЛАГ, ее темой должно стать вмешательство Ирана в дела стран региона. Заседание должно пройти в воскресенье.

"Этим утром было принято решение, что Ливан представит Антуан Аззам, постоянный представитель (страны) при ЛАГ", — заявил источник.

Ситуация в Ливане обострилась после неожиданного заявления премьер-министра страны Саада Харири о своей отставке во время визита в Эр-Рияд. Харири обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.

В субботу Саад Харири заявил о намерении вернуться на родину в ближайшие дни.