Власти Брюсселя запретили демонстрацию против уличного насилия

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз запретил проведение в воскресенье в столице Бельгии акции против уличного насилия, которым были отмечены 15 и 11 ноября, сообщила канцелярия мэра.

Вероятно, опасения властей вызвало то, что заявку на проведение сборища подала некая организация "Марокканцы Рифа (горный хребет на севере Марокко). Именно марокканская молодежь была активной участницей беспорядков, вспыхнувших на минувшей неделе в Брюсселе.

Официально же городские власти объяснили свое решение нецелесообразностью отвлекать на акцию в поддержку правопорядка силы и средства, которые могут быть востребованы для оперативного реагирования в масштабах Брюсселя в целом.

В среду, 15 ноября, в столице Бельгии произошли столкновения молодежи с полицейскими. Несколько сотен человек собрались в центре города по приглашению французского сетевого юмориста и рэпера Vargasss 92, который особенно популярен в Бельгии среди молодежи. Ситуация обострилась после того, как стражи порядка попытались подойти к исполнителю. В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt. Полиция произвела административные задержания более 30 человек, включая рэпера Vargasss 92, которые затем были отпущены.

Одиннадцатого ноября около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. В Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара в матче отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сразу после того, как марокканская команда обеспечила себе путевку на мировое первенство, где сыграет впервые с 1998 года, ее поклонники устроили беспорядки в центре Брюсселя, вступив в столкновения с полицией. В результате пострадали около 20 полицейских, которых участники беспорядков забрасывали камнями. Был сожжен как минимум один автомобиль, разбиты витрины и разграблены несколько торговых точек. Полиция применила водометы против участников бесчинств, которые скрывали свои лица. Полицейские ведут поиск участников беспорядков.