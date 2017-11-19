Военнопленным, удерживаемым в ЛНР, разрешили поговорить с родственниками

ЛУГАНСК, 19 ноя — РИА Новости. Удерживаемым Луганском СИЗО украинским силовикам в воскресенье власти самопровозглашенной Луганской народной республики дали возможность связаться по телефону с родственниками, сообщила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
Кобцева уточнила, что разрешение на звонок было дано и с той целью, чтобы родственники могли лично узнать о состоянии задержанных и о том, в каких условиях они находятся.
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