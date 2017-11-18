В Афинах за участие в беспорядках арестовали граждан шести стран

Беспорядки в Афинах в годовщину восстания в Политехническом университете

Беспорядки в Афинах в годовщину восстания в Политехническом университете

АФИНЫ, 18 ноя — РИА Новости. Полиция Греции задержала за участие в беспорядках в Афинах 16 человек — граждан Греции, Франции, Италии, Литвы, Германии, Ирака, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

В Афинах 17 ноября в годовщину восстания в Политехническом университете прошла демонстрация к посольству США, после которой на улицах греческой столицы начались беспорядки. В районе Экзархиа были арестованы 16 человек и 23 задержаны. Задержанных вскоре отпустили.

Что касается арестованных, то среди них девять греков в возрасте от 18 до 32 лет, два француза 22 и 26 лет, 27-летний итальянец, 20-летний литовец, немцы 37 и 30 лет, 19-летний иракец. Им предъявлены обвинения в причинении тяжелых телесных повреждений, попытке причинения тяжелого вреда здоровью путем поджога, нарушения законодательства об оружии и наркотических средствах.

Подсудимые были арестованы в ходе полицейской операции в районе Экзархии вскоре после полуночи, сообщает агентство.

В столкновениях пострадали также шесть полицейских.

Во время беспорядков была серьезно ранена женщина-адвокат. Когда она шла домой, ей в ногу попала морская сигнальная ракета. Потушить подобную ракету невозможно. С глубоким ожогом женщина была госпитализирована и прооперирована. В субботу ее посетил министр по делам защиты граждан Никос Тоскас, который заявил, что принимаются все меры, чтобы преступники предстали перед судом и понесли наказание.

Министр отметил, что во время демонстрации не было никаких происшествий.

Власти Греции не могут остановить насилие со стороны анархистских группировок, которые практически терроризируют население Афин. Члены анархистских группировок постоянно устраивают нападения на посты полиции, безнаказанно захватывают и громят здания государственных и общественных организаций, редакции газет. Задержанных отпускают после нескольких часов содержания в полицейском участке. Оппозиция обвиняют власти страны в бездействии.

Очередные массовые выступления анархистов и беспорядки ожидаются 6 декабря, в годовщину убийства подростка полицейскими. Шестого декабря 2008 года при невыясненных обстоятельствах полицейский застрелил в центре Афин 15-летнего подростка-анархиста Алексиса Григоропулоса. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты по всей стране, сотни поджогов и погромы в Афинах и других греческих городах. Ежегодно в годовщину его убийства по стране проходят демонстрации молодежи, которые заканчиваются погромами.