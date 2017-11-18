В Афинах за участие в беспорядках арестовали граждан шести стран

АФИНЫ, 18 ноя — РИА Новости. Полиция Греции задержала за участие в беспорядках в Афинах 16 человек — граждан Греции, Франции, Италии, Литвы, Германии, Ирака, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Что касается арестованных, то среди них девять греков в возрасте от 18 до 32 лет, два француза 22 и 26 лет, 27-летний итальянец, 20-летний литовец, немцы 37 и 30 лет, 19-летний иракец. Им предъявлены обвинения в причинении тяжелых телесных повреждений, попытке причинения тяжелого вреда здоровью путем поджога, нарушения законодательства об оружии и наркотических средствах.
Подсудимые были арестованы в ходе полицейской операции в районе Экзархии вскоре после полуночи, сообщает агентство.
В столкновениях пострадали также шесть полицейских.
Во время беспорядков была серьезно ранена женщина-адвокат. Когда она шла домой, ей в ногу попала морская сигнальная ракета. Потушить подобную ракету невозможно. С глубоким ожогом женщина была госпитализирована и прооперирована. В субботу ее посетил министр по делам защиты граждан Никос Тоскас, который заявил, что принимаются все меры, чтобы преступники предстали перед судом и понесли наказание.
Власти Греции не могут остановить насилие со стороны анархистских группировок, которые практически терроризируют население Афин. Члены анархистских группировок постоянно устраивают нападения на посты полиции, безнаказанно захватывают и громят здания государственных и общественных организаций, редакции газет. Задержанных отпускают после нескольких часов содержания в полицейском участке. Оппозиция обвиняют власти страны в бездействии.
Очередные массовые выступления анархистов и беспорядки ожидаются 6 декабря, в годовщину убийства подростка полицейскими. Шестого декабря 2008 года при невыясненных обстоятельствах полицейский застрелил в центре Афин 15-летнего подростка-анархиста Алексиса Григоропулоса. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты по всей стране, сотни поджогов и погромы в Афинах и других греческих городах. Ежегодно в годовщину его убийства по стране проходят демонстрации молодежи, которые заканчиваются погромами.