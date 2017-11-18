У берегов Испании за сутки спасли около 600 мигрантов

МАДРИД, 18 ноя – РИА Новости. Около 600 мигрантов из африканских стран спасены у берегов Испании за последние сутки, свидетельствуют данные Службы спасения на море.

Только за пятницу и утро субботы был обнаружен 431 человек на 41 лодке в районе Картахены (автономное сообщество Мурсия). В течение дня было обнаружено еще почти десять лодок у южных берегов Испании.

В этом году число нелегальных мигрантов в Испанию резко увеличилось – с начала года в страну через Средиземное море прибыли почти 17,7 тысячи человек, втрое больше, чем в 2016 – 5,4 тысячи.

С начала 2018 года через Средиземного море в Европу прибыли почти 160 тысяч мигрантов, свидетельствуют данные Международной организации по миграции – 75% в Италию, остальные – в Грецию, на Кипр и в Испанию. Почти три тысячи человек погибли в море.