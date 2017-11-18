Президент Латвии поздравил жителей страны с Днем независимости

РИГА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис в субботу поздравил жителей с 99-й годовщиной провозглашения независимости страны, выступив у подножья памятника Свободы в Риге, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Латвии обратился к собравшимся на площади перед памятником людям.

"Латвия — это не просто слово. Это вера в свободу, передаваемая из поколения в поколение, за которую нам не раз пришлось платить самую высокую цену. Это наша земля, и второй такой не найти на всем белом свете. Латвия – это мы, здесь и сейчас. У каждого из нас есть своя история о Латвии. Я хочу, чтобы это была столетняя история о нашей свободе, ибо сегодня под красно-бело-красными флагами я могу смело сказать: "Мы победили", — сказал Вейонис.

Он также заявил, что впереди еще много работы.

"Однако чтобы наша страна процветала и жизнь наладилась, мы не имеем права почивать на лаврах былых достижений. Латвия станет долгожителем, потому что мы свободны в своем праве формировать собственное будущее, и это право мы должны использовать. Самый важный вопрос в том, какой Латвия станет в ближайшие 20, 30 и 100 лет? Будущее принадлежит нашим детям и внукам, и самое ценное, что мы можем им дать, это хорошее образование. Поэтому я призываю продолжить наш путь к обществу, основанному на знаниях. Давайте поддержим тех, кто борется за образование, достойное будущее, за то, чтобы дети с удовольствием ходили в школу и были готовы к миру завтрашнего дня", — сказал президент.

Он призвал жителей Латвии к активности.

"Конституция гласит, что власть принадлежит народу. Я призываю вас: не дайте этому остаться только буквой закона. Будьте готовы действовать! Следите за государственными делами, защищайте свои интересы, обсуждайте, говорите. Размышляйте сами и подключите своих близких. Используйте все возможности, предусмотренные в конституции! Мы знаем цену нашей независимости. Еще во многих уголках земного шара люди были бы готовы отдать все за то, что нам принадлежит – за собственное государство. Для нас это причина не только для торжества, но и для ответственности. И это лучшая причина не оставаться в стороне", — сказал Вейонис.

После Первой мировой войны, 18 ноября 1918 года, Латвия провозгласила свою независимость. В 1940 году республика вошла в состав СССР. В 1991 году страна вновь стала независимым государством.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>