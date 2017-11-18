Эмиратский бизнесмен купил номер для своего авто за три миллиона долларов

ДУБАЙ, 18 ноя — РИА Новости. Эмиратский бизнесмен Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (почти 3 миллиона долларов), сообщает издание Khaleej Times.

Аукцион, на котором с молотка уходили эксклюзивные номера для машин, состоялся в Абу-Даби.

Emirati businessman buys car number plate for Dh10 million https://t.co/sorP2ZKo6h pic.twitter.com/UHNFqMqwP6 — Khaleej Times (@khaleejtimes) 18 ноября 2017 г.

​"Я очень рад и горд получить регистрационный номер "2", — сказал 23-летний бизнесмен журналистам.

Деньги от продажи всех номеров на аукционе — 15 миллионов долларов — пойдут на благотворительность.

С молотка ушли и другие номера. Например, номер "1111" достался 12-летнему подростку, который получил его в качестве подарка за 400 тысяч долларов от отца.

В прошлом году на аукционе в ОАЭ был продан регистрационный номер "1" более чем за 8 миллионов долларов.