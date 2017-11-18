В Латвии прошел военный парад в честь Дня независимости

РИГА, 18 ноя — РИА Новости. Военный парад 18 ноября в честь 99-летия провозглашения Латвийской республики стал самым масштабным за все годы после восстановления независимости; в нем приняли участие более тысячи военнослужащих и военная техника, говорится в сообщении министерства обороны страны.

После Первой мировой войны, 18 ноября 1918 года, Латвия провозгласила свою независимость. В 1940 году республика вошла в состав СССР. В 1991 году страна вновь стала независимым государством.

В параде приняли участие более тысячи солдат Национальных вооруженных сил (НВС), земессаргов (ополченцев), пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов (молодых защитников). Командовал парадом командующий военно-морскими силами Ингус Визулис, а приняли его главнокомандующий армией президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий НВС Леонид Калниньш. На параде также присутствовали почетные гости, в том числе представители иностранных вооруженных сил.

Помимо латвийских военнослужащих в параде приняли участие представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США. Также промаршировали военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.

Парад на набережной завершили колонны военной техники.

Посмотреть на парад собрались десятки тысяч жителей Латвии и гостей страны. Многие приходили целыми семьями, люди держали в руках флажки Латвии.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.

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