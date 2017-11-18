Игры огнепоклонников: в Риге прошло очередное факельное шествие

РИГА, 18 ноя — РИА Новости. Рига в эту субботу снова стала центром факельного шествия — в городе прошла традиционная акция, организатором которого выступает право-радикальная парламентская партия Национальное объединение "Все для Латвии". Несколько тысяч рижан таким образом отпраздновали 99-летие независимости Латвийской республики.

Нет препятствий патриотам или игры с огнем

"Во-первых, это красиво!" — заявил один из молодых людей, только что получивший в руки легкий бамбуковый факел, у которого корреспондент РИА Новости поинтересовался для чего, собственно, все это затевается. Факела бесплатно раздавали волонтеры — юноши и девушки в ярко-желтых жилетах, выбирая их из расположенных здесь же внушительных ящиков.

"Это наша традиция — ходить с факелами на день независимости!" — добавил один из волонтеров, отдавая очередной факел. Некоторые приходили с заранее приобретенными факелами и уже здесь "заряжали " их горючей жидкостью.

Что правда — то правда, когда несколько тысяч человек всех возрастов — подростки, родители с детьми идут по вечерней Риге с зажженными факелами — это завораживает. Детей, что тоже совершенно понятно, возможность безнаказанно бегать по городу с горящим факелом приводит в настоящий восторг.

Маршрут — стандартный: начинается от монумента бывшему президенту Латвии Карлису Ульманису, которому, собственно, объединение "Все для Латвии" памятник и установило, и завершается возле памятника Свободы.

Само огненное шествие с флагами национального движения "Все для Латвии", и, разумеется, с национальными флагами, заняло чуть больше получаса.

Нужно отметить, что в Латвии вообще популярны огненные церемонии. Например, недавно, в День Лачплесиса — это день памяти героев, павших за освобождение Латвии в 1919 году, прошло аналогичное шествие с лампадами, свечами и факелами, правда, не очень многочисленное.

Несмотря на присутствие женщин и детей на шествии, осадок от таких акций в виду их неоднозначной эстетики и истории остается. Однако, представители объединения "Все для Латвии" категорически отвергают какие-либо сравнения проводимой 18 ноября акции с факельными шествиями в Германии 30-х годов прошлого века.

"Никаких аналогий с тем, что происходило в Германии, в этом шествии нет", — заявил РИА Новости накануне шествия бригадный генерал и депутат нескольких созывов Сейма от партии Национальное объединение "Все для Латвии " Карлис Креслиньш.

"Эта акция сплачивает людей, но это не надо связывать ее с политикой. Люди просто отмечают годовщину независимости. Сегодня 99 лет независимости Латвии. Люди пройдут от памятника президенту Улманису к памятнику Свободы, там выступит президент, он поздравит народ с годовщиной независимости. Это своего рода традиция", — добавил Креслиньш.

Интересное объяснение выдвинул член этой же партии Имант Лиепиньш. По его словам, люди выходят на улицу с факелами потому что ноябрь в Латвии — холодный и мокрый месяц. По этой логике, жители, к примеру, Хельсинки должны ходить с факелами с завидной регулярностью.

Есть другое мнение

Далеко не все в Латвии считают, что факельное шествие — непременный атрибут главного национального праздника.

"Что касается факельного шествия 18 ноября, то у нас оно, безусловно, вызывает ассоциацию с факельными шествиями Германии 1930-х годов", — заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости сопредседатель антифашистского комитета Латвии, руководитель регионального отделения "Латвия без нацизма" Иосиф Корен.

"Более того, в колонне этих шествующих, как правило, звучат достаточно радикальные, ярко националистические призывы и лозунги", — сказал он.

Правозащитник полагает, что без факельных шествий в праздник вполне можно и обойтись.

"Безусловно, можно проводить (день независимости Латвии — ред.) и без факельных шествий. Эти факельные шествия – это какой-то вызов. Если вы утверждаете, что это демократическое явление, то давайте говорить о том, что эта колонна идет и скандирует: "Латвия для латышей!". Мы с вами проходили к чему такие лозунги проводят и напрашивается аналогия "Германия для немцев", — добавил он.

С Кореном согласен и председатель латвийского объединения "Евроскептики" Игорь Мельников.

"Конечно, можно проводить день независимости Латвии и без факельного шествия. Нужно решать проблемы, а представленная в сейме группа националистов вместо того чтобы решать насущные задачи в стране, решают какие-то второстепенные. Я понимаю, выборы у нас через 11 месяцев, нужно как-то о себе заявлять и показывать свой национальный настрой, чтобы не растерять свой электорат", — сообщил он РИА Новости.

На это бригадный генерал Креслиньш заявил, что если и были случаи скандирования националистических лозунгов на предыдущих шествиях, то это были провокаторы.

"Я, конечно, не могу исключить, что кто- то специально это сделает. Когда идет столько людей, всегда может найтись провокатор. Я на 99 % уверен, что это какая-то провокация, я сомневаюсь, что нормальные ребята или женщины что-то подобное кричали", — сообщил бывший депутат Сейма. В этом году колонна шла под музыку, на всем протяжении маршрута была расставлена звукоусиливающая аппаратура, поэтому если кто-то что-то и кричал, услышать это было совершенно невозможно.

В Европарламенте что-то подозревают

Еще одним нововведением стало то, что организаторам шествия в этом году рижские депутаты не разрешили, как обычно завершить его у памятника Свободы, где выступил с речью президент страны Раймондс Вейонис. Причина — соображения безопасности. Так что участникам акции пришлось тушить факелы раньше времени.

Однако, как считает глава латвийской правозащитной организации "Конгресс неграждан" Александр Гапоненко, причина изменения маршрута в другом — президенту не хотелось выступать на фоне толпы с факелами, что могло бы неоднозначно быть воспринято в Евросоюзе.

Так или иначе, но именно в этом году на неоднозначность проводимых в прибалтийских республиках факельных шествий (а подобные акции националистов проходят и в Эстонии) обратили внимание ряд депутатов Европарламента, по их мнению, факельные шествия в первую очередь ассоциируются с гитлеровской Германией. На днях латвийская неправительственная организация "Объединение против нацизма" направила в комитет Европарламента по петициям законопроект, предлагающий введение персональных санкций против политиков, причастных к пропаганде нацистской идеологии в Евросоюзе.

Впрочем, как полагает глава регионального отделения "Латвия без нацизма" Иосиф Корен, эта инициатива не приведет к запрету в Латвии акций, воспевающих бывших нацистов. По его словам, официальная версия латвийских властей заключается в том, что шествие 16 марта в честь ветеранов "Ваффен-СС" организуются неправительственными организациями.

"И власти с одной стороны отмежевываются от этого, с другой стороны в этих шествиях, как правило, участвуют в полном составе право-национальная фракция правящей коалиции нашего парламента", — пояснил он.

На ноябрьскую акцию с факелами с каждым годом приходит все больше людей, к примеру, в прошлом году, по оценке организаторов, в ней приняло участие около 17 тысяч человек. И тут сложно разобраться, что больше привлекает: игры с огнем, законодательные инициативы Национального объединения "Все для Латвии" или просто возможность походить в колонне плечом к плечу. Отмечу только, латвийские националисты по итогам прошедших летом муниципальных выборов заняли первое место по числу избранных депутатов во всей Латвии за исключением Риги.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

