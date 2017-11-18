Президент Зимбабве в воскресенье встретится с командованием вооруженных сил

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе в воскресенье встретится с командованием вооруженных сил страны, сообщает местный телеканал ZBC.

Эта встреча станет уже второй за последнее время, предыдущая прошла в четверг.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.