Бердымухамедов требует защитить архитектурные шедевры Туркмении от плагиата

АШХАБАД, 18 ноя — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства потребовал защитить архитектурные шедевры страны от плагиата, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

В Книгу рекордов Гиннесса в разные годы были включены такие достопримечательности туркменской столицы, как самое большое в мире колесо обозрения закрытого типа, самый крупный в мире комплекс фонтанов, самый высокий в мире флагшток, самое большое в мире архитектурное изображение звезды (восьмиконечная звезда Огузхана — легендарного прародителя тюркских народов).

По словам главы государства, в Туркменистане "возводятся уникальные по своему архитектурному воплощению объекты и здания, многие из которых вошли в Книгу рекордов Гиннесса". Туркменский лидер заявил о необходимости вносить в строительные контракты, заключаемые с подрядчиками, пункт об оформлении соответствующего патента, чтобы защитить оригинальные архитектурные разработки от плагиата.

Глава государства отметил, что в случае передачи строительного проекта третьей стороне подрядчик, в соответствии с условиями патента, должен нести ответственность.

"Каждый подписываемый контракт должен в обязательном порядке включать вышеназванный раздел", — сказал Бердымухамедов, поручив работу по выдаче патентов вице-премьеру Гочмырату Мырадову, курирующему экономический блок.

На строительном рынке Туркменистана многие годы доминировали турецкие строительные компании. В последние несколько лет правительство страны большую часть строительных контрактов начало отдавать частным туркменским строительным компаниям.