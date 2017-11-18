Замгоссекретаря США встретился в Тунисе с премьером Ливии

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретился в субботу в Тунисе с руководителем временного правительства Ливии Файезом ас-Сараджем, обсуждалось примирение политических сил страны и ситуация на освобожденных от террористов территориях, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Первый замгоссекретаря Салливан и премьер-министр ас-Сарадж того, чтобы все стороны в Ливии и за рубежом поддержали план действий спецпредставителя генсека ООН Гассана Саламе, который направлен на продвижение процесса примирения и должен заложить необходимые основы для проведения успешных общенациональных выборов в Ливии", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Науэрт.

Салливан и ас-Сарадж также обсудили "важность стабилизации Сирта и других территорий, освобожденных от ИГ* (запрещена в РФ — ред.)", уточнила Науэрт.

США вновь предостерегают стороны в Ливии от попыток уклониться от политического урегулирования в соответствии с существующим политическим соглашением от 2015 года, уточнила она. "Попытки обойти политический процесс под эгидой ООН или устроить военное решение конфликта только дестабилизирует Ливию", — заключила Науэрт.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.