Беглый венесуэльский оппозиционер прилетел в Мадрид

МАДРИД, 18 ноя – РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер и бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма утром в субботу прибыл в Мадрид, сбежав из-под домашнего ареста в Каракасе сначала в Колумбию, а затем в Испанию.

В аэропорту "Барахас" его встречали супруга и дочери, бывший президент Колумбии Андрес Пастрана, другие политики, а также многочисленные сторонники.

"Когда я в Испании, я чувствую себя свободным. Я объеду мир, чтобы в изгнании распространять надежду венесуэльцев на конец режима", — заявил Ледесма. Он также поблагодарил испанского премьера Мариано Рахоя за поддержку. В субботу бывший мэр Каракаса должен встретится с главой испанского правительства.

Ледесма, находившийся под домашним арестом, в пятницу утром бежал в соседнюю Колумбию, а оттуда рейсом компании Avianca вылетел в Испанию. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил власти Испании "не возвращать" оппозиционера, назвав его "вампиром".

В 2015 году Ледесма, занимавший пост мэра Каракаса, был арестован прямо в мэрии. Власти обвиняли его в причастности к попытке государственного переворота против президента. Четыре месяца он провел в тюрьме, однако затем помещен под домашний арест.