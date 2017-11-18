В Индии ликвидировали сына одного из лидеров группировки "Лашкар-и-Таиба"*

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. Индийские силовики в субботу ликвидировали шестерых боевиков группировки "Лашкар-и-Таиба" (признана террористической в РФ), в том числе сына одного из лидеров группировки Хафиза Абдула Рахмана Макки, сообщает агентство ANI.

Совместная операция вооруженных сил и полиции проходила в населенном пункте Чандерджир округа Бандипора. Среди убитых боевиков оказался сын Макки Оваид, который также приходится племянником одному из предполагаемых организаторов терактов в 2008 году в Мумбаи Заки ур-Рахману Лакхви. Кроме того, в ходе операции погиб военнослужащий ВВС Индии.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.

Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

Индийские и американские власти считают группировку "Лашкар-и-Таиба"* ответственной за теракт 2008 года в Мумбаи, когда погибли 166 человек. В 2012 году США предложили награду в 2 миллиона долларов за помощь в поимке Хафиза Абдула Рахмана Макки.

* Террористическая организация запрещена в России.