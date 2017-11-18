В Греции число погибших в результате наводнений возросло до 19 человек

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в столичном регионе Греции Аттика достигло 19 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 16 жертвах.

Пожарные обнаружили одного из погибших на территории фабрики в городе Мандра, к западу от Афин. Еще двоих погибших извлекли из воды сотрудники береговой охраны на побережье того же населенного пункта.

Личности погибших пока не установлены. Пропавшими без вести числятся шесть человек.

Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам будут идти до воскресенья. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в среду объявил в стране национальный траур.