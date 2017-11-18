Участники марша в поддержку армии Зимбабве собрались на стадионе в Хараре

ХАРАРЕ, 18 ноя — РИА Новости. Участники шествия в поддержку действий военных Зимбабве в Хараре собрались на стадионе в районе Хайфилд, где проведут некоторое время, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По словам корреспондента, к стадиону уже прибыло несколько грузовиков с военнослужащими.
Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.