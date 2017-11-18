МИД ФРГ приветствует предстоящее возвращение экс-премьера Харири в Ливан

БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД Германии приветствует предстоящее возвращение бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири в Бейрут и призывает все стороны к снятию напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, заявила официальный представитель ведомства.

В субботу стало известно, что объявивший о своей отставке премьер-министр Ливана прилетел во Францию из Саудовской Аравии для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном. Глава МИД Ливана Джебран Басиль выразил надежду, что визит Харири в Париж — еще один пункт на пути возвращения в Бейрут.

"Мы глубоко озабочены в связи со стабильностью в регионе на фоне текущей ситуации и призываем все стороны к снятию напряженности", — заявили в МИД ФРГ.

Представитель министерства добавила, что "выезд господина Харири в Париж и его предстоящее возвращение в Ливан мы приветствуем".

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан, и ждет, чтобы Харири обосновал свою отставку лично.