Полиция Украины назвала причину пожара в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли трое детей, произошел из-за кипятильника, оставленного включенным в комнате воспитателей, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд ранее арестовал директора и воспитательницу лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность. Позднее суд отпустил старшую воспитательницу на поруки депутатов Верховной рады Украины.

"Сегодня технический акт Госслужбы Украины по ЧС по выводам причины возгорания, непонятно почему, стал публичным… По нему пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель", — написал Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.