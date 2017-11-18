Полиция Украины назвала причину пожара в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли трое детей, произошел из-за кипятильника, оставленного включенным в комнате воспитателей, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.
"Сегодня технический акт Госслужбы Украины по ЧС по выводам причины возгорания, непонятно почему, стал публичным… По нему пожар произошел по причине забытого и включенного обычного дешевого кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель", — написал Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.