До пяти тысяч человек участвуют в марше в поддержку армии Зимбабве в Хараре

Протестующие держат плакаты с просьбой к президенту Мугабе уйти в отставку в Хараре, Зимбабве. 18 ноября 2017

Протестующие держат плакаты с просьбой к президенту Мугабе уйти в отставку в Хараре, Зимбабве. 18 ноября 2017

ХАРАРЕ, 18 ноя — РИА Новости. В марше в поддержку действий вооруженных сил Зимбабве в Хараре участвуют, по предварительной оценке, от 3 до 5 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В марше участвуют как темнокожие, так и белое население Зимбабве, вчерашние студенты, пришедшие на марш в мантиях выпускников. При этом правоохранительные органы никоим образом не препятствуют движению людей и автомобилей.

По словам корреспондента, участники марша ведут себя дружелюбно и не нарушают порядок.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.