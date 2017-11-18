МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности ускоренно укрепить противоракетную оборону Саудовской Аравии и перекрыть поток иранского оружия на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
"Состояние неопределенности не помогает никому, кроме "Хезболлах" и их союзников… Чем дольше это продолжается, тем хуже для интересов Саудовской Аравии, США и наших партнеров", — сказал газете источник в администрации.
В начале ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили по цели в Саудовской Аравии ракету дальностью полета 750 километров, но силы саудовской ПВО сбили ее. Обломки упали в районе аэропорта Эр-Рияда, жертв и разрушений удалось избежать. Саудовская Аравия обвинила в причастности к этому обстрелу Иран, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии". Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что это был "выпад в адрес Саудовской Аравии" со стороны Ирана. В Тегеране все обвинения отвергли, назвав их "безответственными и деструктивными".