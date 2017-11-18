МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности ускоренно укрепить противоракетную оборону Саудовской Аравии и перекрыть поток иранского оружия на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Как пишет издание, наиболее значимой угрозой США считают поставки современных вооружений, которые Иран направляет союзникам на Ближнем Востоке, включая движение "Хезболлах". Американские власти хотят сконцентрироваться на работе против этой угрозы и настаивают на оперативном разрешении политической неопределенности в Ливане, где премьер-министр Саад Харири внезапно объявил об отставке.

"Состояние неопределенности не помогает никому, кроме "Хезболлах" и их союзников… Чем дольше это продолжается, тем хуже для интересов Саудовской Аравии, США и наших партнеров", — сказал газете источник в администрации.

По данным издания, США могут ускорить поставку Саудовской Аравии системы противоракетной обороны стоимостью 15 миллиардов долларов по сделке, одобренной в октябре, а также активизировать усилия по перехвату поставок оружия. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность продлить запрет на экспорт и импорт вооружений из Ирана. Пока эти ограничения, закрепленные в резолюции ООН, действуют до 2020.

В начале ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили по цели в Саудовской Аравии ракету дальностью полета 750 километров, но силы саудовской ПВО сбили ее. Обломки упали в районе аэропорта Эр-Рияда, жертв и разрушений удалось избежать. Саудовская Аравия обвинила в причастности к этому обстрелу Иран, назвав произошедшее "возмутительным актом военной агрессии". Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что это был "выпад в адрес Саудовской Аравии" со стороны Ирана. В Тегеране все обвинения отвергли, назвав их "безответственными и деструктивными".